İstanbul Sultangazi'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada!
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İstanbul Sultangazi'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, çarşamba sabah saatlerinde Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Ara yoldan caddeye çıkan otomobil caddede giden motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kaya D., savruldu. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Kaya D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı.