İstanbul Sultangazi'de otobüsün altına giren motokurye ölümden döndü
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:23
Şanlıurfa'da çalışanı uyuyan manavdan 500 TL'lik hırsızlık anı kamerada 28.07.2021 | 13:27
00:34
SON DAKİKA: Antalya'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı! 28.07.2021 | 14:09
00:37
01:47
Türkiye’nin konuştuğu Bursa filmi büyük beğeni topladı | Video 28.07.2021 | 13:40
04:29
02:24
Eskişehir'de mobil aşı stantlarında kuyruk 28.07.2021 | 13:06
01:07
Burdur'da yaşlı adama otomobilin çarpma anı kamerada 28.07.2021 | 13:05
03:29
İstanbul’da antik dönemlere ait binlerce tarihi eser yakalandı | Video 28.07.2021 | 13:00
00:31
İstanbul Sultangazi'de otobüsün altına giren motokurye ölümden döndü 28.07.2021 | 13:06
05:26
02:12
Antalya'da motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hayata tutundu 28.07.2021 | 11:54
03:32
SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta orman yangını! 28.07.2021 | 13:10
02:11
Kavşağa ters şeritten girince motosiklete böyle çarptı | Video 28.07.2021 | 13:00
02:50
02:51
Eski koca dehşet saçtı! Saatlerce işkence etti 28.07.2021 | 12:01
03:49
3'üncü doz- 4'üncü doz koronavirüs aşısı gerekecek mi? 28.07.2021 | 11:53
08:00
03:19
Bebeğini dondurmacıda unuttu, yarım saat sonra aramaya geldi | Video 28.07.2021 | 11:34
06:32
Sular çekildi, minare ortaya çıktı | Video 28.07.2021 | 11:17
00:38
Van’da 86 düzensiz göçmen yakalandı | Video 28.07.2021 | 11:20
İstanbul Sultangazi'de motosikletli kurye, şerit değiştirmek isteyen bir başka aracın çarpması sonucu sürüklenerek yolcu otobüsünün altına girdi. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı Caddesi'nde dün saat 11.30 sıralarında motosikletli kurye Sinan Almak, aynı yönde giden bir başka aracın aniden şerit değiştirerek motosikletine çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Almak, motosikletiyle sürüklenerek yolcu almak için durakta duran İETT otobüsünün altına girdi. Sinan Almak, kazayı yara almadan atlatırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.