İstanbul Sultangazi'de otobüsün altına giren motokurye ölümden döndü

İstanbul Sultangazi'de motosikletli kurye, şerit değiştirmek isteyen bir başka aracın çarpması sonucu sürüklenerek yolcu otobüsünün altına girdi. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı Caddesi'nde dün saat 11.30 sıralarında motosikletli kurye Sinan Almak, aynı yönde giden bir başka aracın aniden şerit değiştirerek motosikletine çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Almak, motosikletiyle sürüklenerek yolcu almak için durakta duran İETT otobüsünün altına girdi. Sinan Almak, kazayı yara almadan atlatırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.