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İstanbul Sultangazi'de taciz iddiası sonrası şüphelinin iş yeri kurşunlandı

İstanbul Sultangazi'de taciz iddiası sonrası şüphelinin iş yeri kurşunlandı
16.09.2021 | 12:43

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İstanbul Sultangazi'de market sahibi Osman Ü.'nün, 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Olay sonrası taciz şüphelisinin iş yeri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Gözaltına alınan taciz şüphelisinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alışveriş için oturdukları sokakta bulunan markete giden 10 yaşındaki kız çocuğu, market sahibi Osman Ü.'nün tacizine uğradı. Osman Ü.'nün markette başka müşterilerin olmadığı sırada küçük çocuğa tacizde bulunduğu öne sürülürken, taciz şüphelisinin elinden kurtulan küçük çocuk evine gitti. Paniğe kapılan market sahibi Osman Ü., apar topar iş yerini kapatarak evine gitti. Çocuk, kısa bir süre sonra yaşadıklarını ailesine anlattı. Durumu polise bildiren aile, daha sonra markete gitti. Marketin kapalı olduğunu gören aile sinir krizi geçirdi. İhbarın yapıldığı adrese gelen polis, küçük kızın bilgisine başvurmak üzere polis merkezi amirliğine götürdü. Yaşadığı olaydan dolayı çok korktuğu öğrenilen kız çocuğu ve ailesi market sahibinden şikayetçi oldu.


TACİZ ŞÜPHELİSİNİN İŞ YERİ KURŞUNLANDI
Gece saat 02.00 sıralarında taciz şüphelisinin iş yeri kurşunlandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleşen olayda iş yerinin kepengine çok sayıda mermi isabet etti. Market sahibi Osman Ü., ise kısa bir süre sonra polis tarafından evinde gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Osman Ü.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


"ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"
Mahalle sakinlerinden Mehmet Arıkan, "Market sahibi, kız çocuğunu taciz etmiş. Annesi geldi. Kriz geçirmişti. Marketin kepenklerini tekmeledi. Daha sonra biz evde otururken, silah sesleri geldi. Markete silahla sıkmışlar. Kimin yaptığını görmedik. Duyduğumuza göre bu kişi daha önce de başka çocukları da taciz etmiş" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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