İstanbul Sultangazi'de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık kamerada

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İstanbul Sultangazi'de, kola ve ekmek alma bahanesiyle fırına gelen cerrahi maskeli kişi, kasiyeri tırnakçılık yöntemiyle yaklaşık 200 TL dolandırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen pazartesi saat 16.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, cadde üzerinde bulunan fırına gelerek, kola ve ekmek almak istediğini söyledi. Siparişlerini alan kişi, kasiyere 200 TL verdikten sonra bozuk parası olduğunu söyleyerek parasını geri aldı. Şüpheli, kasiyerle sürekli konuşarak dikkatini dağıtmaya çalıştı. Şaşıran kasiyer, kasada bulunan 100 TL'lik iki banknotu çıkararak masanın üzerine bıraktı. Kasiyerin masanın üzerine bıraktığı paradan 100 TL'yi alan kişi, bu sefer de masada bulunan 100 TL'yi kendisinin bıraktığını söyleyerek, para üstü istedi. Kasiyerin, kendisine 200 TL para üstü verdiğini söylemesi üzerine şüpheli, 200 TL üzeri almadığını 100 TL verdiğini belirterek, 100 TL para üstü isteğini tekrarladı. Kafası iyice karışan kasiyer, iş yerindeki mesai arkadaşından yardım istedi. Şüphelinin, diğer çalışana da 100 TL verdiğini söylemesi üzerine, çalışan şüpheliye 100 TL para üstü verdi. 90 TL para üstü alan şüpheli iş yerinden ayrılırken, kasiyeri 190 TL dolandırdığı güvenlik kamerası görüntüleri izlenince ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin güvenlik kamerasına yakalanmamak için cerrahi maske ve şapka taktığı görülüyor.