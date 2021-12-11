Video Yaşam İstanbul Sultangazi'de trafikten kaçarken refüje takılan sürücüye ilginç tepki kamerada
İstanbul Sultangazi'de trafikten kaçarken refüje takılan sürücüye ilginç tepki kamerada

İstanbul Sultangazi'de trafikten kaçarken refüje takılan sürücüye ilginç tepki kamerada

11.12.2021 | 10:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karla kaplı yaylada ölmek üzere olan köpeği elektrik ekipleri ve gazeteciler kurtardı 02:43
Karla kaplı yaylada ölmek üzere olan köpeği elektrik ekipleri ve gazeteciler kurtardı 11.12.2021 | 11:10
Mallar eksik çıkınca TIR’lar takip edildi! Yol kenarındaki nakliye vurgunu böyle ortaya çıktı... 00:08
Mallar eksik çıkınca TIR'lar takip edildi! Yol kenarındaki nakliye vurgunu böyle ortaya çıktı... 11.12.2021 | 10:31
İstanbul Sultangazi’de trafikten kaçarken refüje takılan sürücüye ilginç tepki kamerada 00:33
İstanbul Sultangazi'de trafikten kaçarken refüje takılan sürücüye ilginç tepki kamerada 11.12.2021 | 10:20
SON DAKİKA: Ankara’da katliam gibi kaza: 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN 02:13
SON DAKİKA: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN 11.12.2021 | 10:22
Rus politikacıdan skandal! Canlı toplantıda çırılçıplak soyundu 00:58
Rus politikacıdan skandal! Canlı toplantıda çırılçıplak soyundu 11.12.2021 | 10:12
SON DAKİKA: Zonguldak’ta hastanedeki dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı! Patlama anı kamerada... 03:10
SON DAKİKA: Zonguldak'ta hastanedeki dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı! Patlama anı kamerada... 11.12.2021 | 09:49
Kadıköy’de ehliyetsiz ve alkollü sürücü yolcu alan otobüse çarptı: 1 yaralı 02:48
Kadıköy’de ehliyetsiz ve alkollü sürücü yolcu alan otobüse çarptı: 1 yaralı 11.12.2021 | 09:07
İstanbul Küçükçekmece’de feci kaza! Ticari taksi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti 02:16
İstanbul Küçükçekmece'de feci kaza! Ticari taksi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti 11.12.2021 | 09:07
İstanbul Fatih’te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu 01:26
İstanbul Fatih'te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu 11.12.2021 | 09:07
‘Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı, trafik kuralı sorusunda elendi! | Video 04:45
‘Kim Milyoner Olmak İster’de ehliyet dersi veren yarışmacı, trafik kuralı sorusunda elendi! | Video 10.12.2021 | 23:30
Şanlıurfa’da karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:35
Şanlıurfa’da karbonmonoksit faciası: 2 ölü, 1 yaralı | Video 10.12.2021 | 19:35
Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 01:09
Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 10.12.2021 | 18:10
Şili’de orman yangını: 120’den fazla ev küle döndü | Video 02:38
Şili'de orman yangını: 120'den fazla ev küle döndü | Video 10.12.2021 | 17:37
Oyun makinesine tekme atarken duvara böyle girdi | Video 02:40
Oyun makinesine tekme atarken duvara böyle girdi | Video 10.12.2021 | 16:56
İstanbul Sultangazi’de maske takmayan çocuğa dayak kamerada 03:58
İstanbul Sultangazi'de maske takmayan çocuğa dayak kamerada 10.12.2021 | 16:35
Şanlıurfa’da iş kazasında kopan el yerine dikildi | Video 01:32
Şanlıurfa'da iş kazasında kopan el yerine dikildi | Video 10.12.2021 | 16:46
Ders arasında okulun penceresinden atlayan kız öğrenci yaralandı | Video 00:47
Ders arasında okulun penceresinden atlayan kız öğrenci yaralandı | Video 10.12.2021 | 16:35
Zonguldak’ta hastane acilindeki patlama sonrası başhekim Özcan Pişkin’den açıklama geldi | Video 00:37
Zonguldak'ta hastane acilindeki patlama sonrası başhekim Özcan Pişkin'den açıklama geldi | Video 10.12.2021 | 16:28
Antalya’da kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı | Video 02:42
Antalya'da kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı | Video 10.12.2021 | 15:10
Son Dakika: Zonguldak’ta hastane acilinde oksijen tüpü patladı! 1’i hemşire 2 yaralı | Video 02:21
Son Dakika: Zonguldak'ta hastane acilinde oksijen tüpü patladı! 1’i hemşire 2 yaralı | Video 10.12.2021 | 15:28

İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün trafikten kaçmak için hamle yaptığı panelvan araç refüje takıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, video çeken başka araçtaki kişiler, camı açarak sürücüye tepki gösterdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sultangazi Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda önceki gün meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası Mahmutbey yönünde trafik yoğunluğu oluştu. 34 YP 4052 plakalı panelvan araç sürücü, önünde oluşan trafikten kurtulmak için akıl almaz bir yola başvurdu. Sürücü, refüjden karşı yola geçmeye çalıştı. Bu sırada altı betonla temas eden araç refüje takılı kaldı. O anları görüntüleyen başka araçtakiler, sürücüye tepki gösterdiler.

O ANLAR KAMERADA

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün karşı yola geçmeye çaldığı sırada takılı kaldığı görüldü. Video çeken kişinin aracı kullanan kişiye, "tebrik et " dediği, camı açan sürücünün refüjde takılı kalan sürücüye tepki gösterdiği görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA