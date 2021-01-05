İstanbul Sultangazi'de yürekleri yakan görüntü! Anne kedi ölen yavrusunun başından ayrılmadı | Video
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İstanbul Sultangazi'de, sokak kedisi, otomobil çarpması sonucu ölen yavrusunun başından dakikalarca ayrılmazken, bu durum görenlerin yüreğini burktu.
Olay, İsmetpaşa Mahallesi 75 Sokak'ta yaşandı. Bir araç yoldan geçen yavru kediye çarptı. Yavrusunun hareketsiz bir şekilde gören anne kedi, usulca yanına yaklaşarak koklamaya başladı. Zaman zaman yavrusunu yalayan anne kedi, diğer yavrularıyla birlikte dakikalarca ölen yavrusunun başından ayrılmadı. Anna kedi, daha sonra yavrusunu bulunduğu yerden ağzıyla alıp gözlerden kayboldu. Anne kedinin yürek burkan görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.