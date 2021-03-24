Video Yaşam İstanbul Sultangazi'deki bıçaklı dehşet kamerada! 8 kişi aynı anda böyle saldırdı... | Video

İstanbul Sultangazi'deki bıçaklı dehşet kamerada! 8 kişi aynı anda böyle saldırdı... | Video

İstanbul Sultangazi'deki bıçaklı dehşet kamerada! 8 kişi aynı anda böyle saldırdı... | Video
24.03.2021 | 10:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kütahya'da köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı 06:11
Kütahya'da köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı 24.03.2021 | 11:23
Afyonkarahisar'da servis midibüsü devrildi:10 yaralı | Video 00:40
Afyonkarahisar'da servis midibüsü devrildi:10 yaralı | Video 24.03.2021 | 11:25
Müge Anlı'dan 15 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki Halil Buluş'a 'Brad Pitt' tepkisi! | Video 12:21
Müge Anlı'dan 15 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki Halil Buluş'a 'Brad Pitt' tepkisi! | Video 24.03.2021 | 11:54
Vatandaşlardan İBB'ye 'tuzlama' tepkisi | Video 02:34
Vatandaşlardan İBB'ye 'tuzlama' tepkisi | Video 24.03.2021 | 11:21
İstanbul Fatih'teki çöp poşetli kavga kamerada | Video 00:30
İstanbul Fatih'teki çöp poşetli kavga kamerada | Video 24.03.2021 | 10:51
Sokak ortasında çöp poşetli kavga kamerada | Video 00:29
Sokak ortasında "çöp poşetli" kavga kamerada | Video 24.03.2021 | 11:21
Babamı arayacağım diye telefonu alıp kayıplara karıştı | Video 01:44
"Babamı arayacağım" diye telefonu alıp kayıplara karıştı | Video 24.03.2021 | 11:07
İstanbul Sultangazi'deki bıçaklı dehşet kamerada! 8 kişi aynı anda böyle saldırdı... | Video 03:10
İstanbul Sultangazi'deki bıçaklı dehşet kamerada! 8 kişi aynı anda böyle saldırdı... | Video 24.03.2021 | 10:48
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı Ferhan Tetik'in cesedinin cebinden çıkanları açıkladı | Video 16:26
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı Ferhan Tetik'in cesedinin cebinden çıkanları açıkladı | Video 24.03.2021 | 11:06
Çocuklarıyla tartıştığı için babalarına böyle kurşun yağdırmış | Video 03:01
Çocuklarıyla tartıştığı için babalarına böyle kurşun yağdırmış | Video 24.03.2021 | 10:47
Sosyal medya hesabından tehdit edildiğini böyle duyurdu: Yalvarıyorum kurtarın, artık evimizi basıyorlar | Video 00:59
Sosyal medya hesabından tehdit edildiğini böyle duyurdu: "Yalvarıyorum kurtarın, artık evimizi basıyorlar" | Video 24.03.2021 | 10:47
Müge Anlı canlı yayın izle: 24 Mart 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'dan esrarengiz Ferhan Tetik olayında acı duyuru | Video 07:38
Müge Anlı canlı yayın izle: 24 Mart 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'dan esrarengiz Ferhan Tetik olayında acı duyuru | Video 24.03.2021 | 10:18
Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü | Video 02:05
Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü | Video 24.03.2021 | 10:20
Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada | Video 02:15
Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada | Video 24.03.2021 | 10:20
Kadın girişimciler KOSGEB ile kendi işlerini kurup istihdama katkı sağlıyor | Video 05:13
Kadın girişimciler KOSGEB ile kendi işlerini kurup istihdama katkı sağlıyor | Video 24.03.2021 | 10:00
Müge Anlı'dan canlı yayında son dakika ölüm duyurusu! Ferhan Tetik'in cesedi bu halde bulundu.. Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 07:38
Müge Anlı'dan canlı yayında son dakika ölüm duyurusu! Ferhan Tetik'in cesedi bu halde bulundu.. Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 24.03.2021 | 10:18
Kars kazının su keyfi kamerada | Video 07:50
Kars kazının su keyfi kamerada | Video 24.03.2021 | 09:23
Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükle çıktı | Video 03:31
Araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükle çıktı | Video 24.03.2021 | 09:38
Kars'ta çok nadir yeraltından çıkan beyaz gelincik böyle görüntülendi | Video 03:29
Kars'ta çok nadir yeraltından çıkan beyaz gelincik böyle görüntülendi | Video 24.03.2021 | 09:22
İstanbul'da yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti | Video 01:01
İstanbul'da yollar beyaza büründü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti | Video 24.03.2021 | 09:02

İstanbul Sultangazi'de  23 yaşındaki bir genç, kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. 4 ayrı yerinden bıçaklanan genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçen cumartesi günü saat 21.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde 23 yaşındaki Ümit Ö., ile 10-12 kişilik bir grup arasında nedeni henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit Ö.'nün yanında bulunan bir arkadaşı elinden bıçaklandı. Olay yerinden koşarak uzaklaşan yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, Ümit Ö., ve kalabalık grup arasındaki kavga devam etti. Ümit Ö., saldırganlardan kaçmaya başladı. Saldırganlar ile Ümit Ö., arasında kovalamaca yaşandı. Caddede kalabalık grup tarafından önü kesilen Ümit Ö., bu kişilerin saldırısına uğradı. Bazı saldırganlar Ümit Ö.'ye sopa ile vururken, gruptan biri yanında taşıdığı bıçakla saldırdı. 4 yerinden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Ümit Ö.'yü yol kenarına oturtan saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaştı.


HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar yaralı gencin yardımına koştu. Kan kaybını önlemek için havlu ile yaralı gence tampon yapan vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ümit Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü, yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Görgü tanıklarının da bilgisine başvuran ekipler, kısa sürede saldırganların kimliğini tespit etti. Olay sırasında Ümit Ö.'yü bıçakla yaralayan Y.D., ve 8 saldırgan ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


SOPAYLA KAFASINA VURDULAR
Olay anını anlatan ve yaralı gencin yardımına koşan mahalle sakinlerinden Nedim Çoban, Ben balkondaydım. Çocuk koşarak geldi buraya. 10-15 kişi çocuğu araya sıkıştırdı. Sopayla kafasına vurdular. 3 yerinden bıçak darbesi aldı. Geldik evden aldığımız havlu ile kan kaybı yaşamasın diye tampon yaptık. Çocuk acıdan inliyordu. Saldırganlar ise kaçıp gitti. Polise ve ambulansa haber verdik dedi.


SALDIRI ANI KAMERADA
Yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun koştuğu ve kısa bir süre sonra Ümit Ö.'yü yakalayarak darp etmeye başladıkları, Ümit Ö.'nün kendisini korumak için yüzünü elleriyle kapattığı görülüyor. Ümit Ö.'yü aralarına alan saldırganın dakikalarca Ö.'yü darp ettikleri, saldırı sırasında bıçaklanan Ö.'nün sendelediği ve saldırganlar tarafından yol kenarına oturtulduğu kameraya yansıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA