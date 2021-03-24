İstanbul Sultangazi'deki bıçaklı dehşet kamerada! 8 kişi aynı anda böyle saldırdı... | Video

İstanbul Sultangazi'de 23 yaşındaki bir genç, kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. 4 ayrı yerinden bıçaklanan genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 21.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde 23 yaşındaki Ümit Ö., ile 10-12 kişilik bir grup arasında nedeni henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ümit Ö.'nün yanında bulunan bir arkadaşı elinden bıçaklandı. Olay yerinden koşarak uzaklaşan yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, Ümit Ö., ve kalabalık grup arasındaki kavga devam etti. Ümit Ö., saldırganlardan kaçmaya başladı. Saldırganlar ile Ümit Ö., arasında kovalamaca yaşandı. Caddede kalabalık grup tarafından önü kesilen Ümit Ö., bu kişilerin saldırısına uğradı. Bazı saldırganlar Ümit Ö.'ye sopa ile vururken, gruptan biri yanında taşıdığı bıçakla saldırdı. 4 yerinden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Ümit Ö.'yü yol kenarına oturtan saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaştı.



HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olaya tanık olan çevredeki vatandaşlar yaralı gencin yardımına koştu. Kan kaybını önlemek için havlu ile yaralı gence tampon yapan vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ümit Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğü, yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Görgü tanıklarının da bilgisine başvuran ekipler, kısa sürede saldırganların kimliğini tespit etti. Olay sırasında Ümit Ö.'yü bıçakla yaralayan Y.D., ve 8 saldırgan ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



SOPAYLA KAFASINA VURDULAR

Olay anını anlatan ve yaralı gencin yardımına koşan mahalle sakinlerinden Nedim Çoban, Ben balkondaydım. Çocuk koşarak geldi buraya. 10-15 kişi çocuğu araya sıkıştırdı. Sopayla kafasına vurdular. 3 yerinden bıçak darbesi aldı. Geldik evden aldığımız havlu ile kan kaybı yaşamasın diye tampon yaptık. Çocuk acıdan inliyordu. Saldırganlar ise kaçıp gitti. Polise ve ambulansa haber verdik dedi.



SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun koştuğu ve kısa bir süre sonra Ümit Ö.'yü yakalayarak darp etmeye başladıkları, Ümit Ö.'nün kendisini korumak için yüzünü elleriyle kapattığı görülüyor. Ümit Ö.'yü aralarına alan saldırganın dakikalarca Ö.'yü darp ettikleri, saldırı sırasında bıçaklanan Ö.'nün sendelediği ve saldırganlar tarafından yol kenarına oturtulduğu kameraya yansıyor.