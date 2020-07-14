Video Yaşam İstanbul Taksim’de 'Dövüş Kulübü' filmini aratmayan meydan kavgası kamerada | Video

İstanbul Taksim’de 'Dövüş Kulübü' filmini aratmayan meydan kavgası kamerada | Video

İstanbul Taksim’de 'Dövüş Kulübü' filmini aratmayan meydan kavgası kamerada | Video
14.07.2020 | 10:25

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İstanbul Taksim Meydanı’nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga “Dövüş Kulübü” filmini aratmadı. Sosyal mesafenin ve maskenin hiçe sayıldığı o kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Beyoğlu Taksim Meydanı'nda geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Dakikalarca süren kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Vatandaşların araya girdiği ancak birbirinden ayıramadığı grup, sosyal mesafe ve maske kuralını da unuttu. Dövüş Kulübü filmini aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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