Video Yaşam İstanbul Taksim'de şaşırtan görüntüler! Herkesin ortasında kıyafet değiştirip fotoğraf çektiren çiftler kamerada...

İstanbul Taksim'de şaşırtan görüntüler! Herkesin ortasında kıyafet değiştirip fotoğraf çektiren çiftler kamerada...

İstanbul Taksim'de şaşırtan görüntüler! Herkesin ortasında kıyafet değiştirip fotoğraf çektiren çiftler kamerada...
18.09.2021 | 10:42

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Son dakika haberleri... Evlenecek olan İranlı iki çift düğün fotoğraflarını çektirmek için Taksim Meydanını tercih etti. Fotoğraf çekimi yaptıran İranlı çiftin kıyafetini Taksim Meydanında değiştirmesi şaşkınlığa neden oldu.

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İranlı çift düğün fotoğraflarını çektirmek için son zamanlarda yabancı uyruklu vatandaşların ilgi odağı haline olan Taksim Meydanına geldi. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanın çevresinde, tramvay durağında ve Atatürk Cumhuriyet Anıtının civarında çektiren çiftler kıyafet değişimi için Taksim Meydanının ortasında herkesin gözlerinin önünde soyunması şaşkınlığa neden oldu.


Bu durum çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Çevredeki vatandaşlar yaşanılan olayı cep telefonu kameraları ile çekme yarışına girdi. Taksim Meydanında çekim yaptıran çift kıyafet değişimini çevredeki vatandaşlar ilgi izle izledi.

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