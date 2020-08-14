Video Yaşam İstanbul Taksim’de yaşanan kapkaç dehşeti kamerada | Video

İstanbul Taksim’de yaşanan kapkaç dehşeti kamerada | Video

İstanbul Taksim’de yaşanan kapkaç dehşeti kamerada | Video
14.08.2020 | 11:44

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İstanbul Taksim’de kız arkadaşıyla kaldırımda yürüyen genç bir adamın cep telefonunu konuştuğu esnada kulağından çaldılar. Kız arkadaşının şoke olduğu olayda neye uğradığına şaşıran adam dakikalarca kapkaççıları kovaladı ancak yakalayamadı. Korku dolu o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz 24 Haziran Çarşamba günü saat 11.45 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksicilik yaparak geçimini sağlayan genç bir adam, kız arkadaşıyla gezmek için Taksim'e geldi. Genç meydana doğru yürüdüğü sırada bir yandan da cep telefonuyla görüşme yapmaya başladı. Bir süre telefonla konuşan adam, arkasından yaklaşan iki şahsın kapkaçına uğradı. Konuştuğu telefonu kulağından alan kapkaççılar hızla koşarak kaçmaya başladı. Kız arkadaşının şoke olduğu olayda telefonunun çalınması üzerine adam da şahısların peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Dakikalarca yaşanan kovalamaca sonucunda şahıslar izlerini kaybettirdi. Korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Kulağından kapkaç yaptılar
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç adam kız arkadaşıyla kaldırımda yürüyor. Adam bir yandan da cep telefonuyla görüşme gerçekleştiriyor. Arkasından yaklaşan kapkaççı telefonu kulağından çalıyor. Adamın yanındaki kız şoke oluyor. Kapkaççılar koşarak kaçıyor, adam da arkasından onları kovalıyor.

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