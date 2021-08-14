İstanbul Taksim'deki sıradışı gelin damat çekimini vatandaşlar ilgiyle izledi

Fotoğraf çekimi için Taksim Meydanı’na gelen gelin ve damadın tramvay üzerindeki fotoğraf çekimi renkli görüntüler oluşturdu. Çevredeki vatandaşlar gelin ve damadın etrafında toplanarak o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Nikah sonrası fotoğraf çekimi için Taksim Meydanı'na gelen gelin ve damat, İstiklal Caddesi'ndeki tramvay vagonunun üzerine çıkarak fotoğraf çekildi. Çekimi gören çevredeki vatandaşlar gelin ve damadın etrafında toplandı. İki kişi gelin ve damadın fotoğraflarını çekerken çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Yaklaşık 5 dakikalık fotoğraf çekimi sonrası tramvayın hareket etmesiyle birlikte gelin ve damat fotoğraf çekimini bırakarak meydandan ayrıldı.