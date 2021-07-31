Video Yaşam İstanbul Tarabya'da boğulmakta olan gencin kurtarılma anı kamerada

İstanbul Tarabya'da boğulmakta olan gencin kurtarılma anı kamerada

İstanbul Tarabya'da boğulmakta olan gencin kurtarılma anı kamerada
31.07.2021 | 09:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Artvin'de dehşet anları! 70 metrelik uçurumdan düşen kayınvalidesini böyle görüntüledi... 01:30
Artvin'de dehşet anları! 70 metrelik uçurumdan düşen kayınvalidesini böyle görüntüledi... 31.07.2021 | 10:30
İstanbul Şişli'de kadın yankesicinin yakalanma anı kamerada 00:46
İstanbul Şişli'de kadın yankesicinin yakalanma anı kamerada 31.07.2021 | 10:04
İstanbul Tarabya'da boğulmakta olan gencin kurtarılma anı kamerada 01:02
İstanbul Tarabya'da boğulmakta olan gencin kurtarılma anı kamerada 31.07.2021 | 09:52
98 yerde çıkan orman yangınlarında son durum! CANLI YAYIN: Yangın bölgelerinden son görüntüler... 19:58
98 yerde çıkan orman yangınlarında son durum! CANLI YAYIN: Yangın bölgelerinden son görüntüler... 31.07.2021 | 09:25
Konya'da silahlı saldırı 7 ölü! 01:07
Konya'da silahlı saldırı 7 ölü! 31.07.2021 | 09:06
İzmir’de yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı 01:12
İzmir’de yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı 31.07.2021 | 09:03
Barış Pınarı Harekatı Bölgesine Mehmetçikten yardım eli 01:30
Barış Pınarı Harekatı Bölgesine Mehmetçikten yardım eli 31.07.2021 | 09:03
Bursa’da zincirleme kaza: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:05
Bursa’da zincirleme kaza: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 31.07.2021 | 09:03
Denizli'de düğünde çalan müzikle oynayan köpek kamerada! 00:12
Denizli'de düğünde çalan müzikle oynayan köpek kamerada! 31.07.2021 | 09:03
Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı | Video 04:03
Güngören’de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı | Video 31.07.2021 | 00:22
Kırgızistan'ı sel vurdu: Onlarca evi su bastı | Video 01:50
Kırgızistan'ı sel vurdu: Onlarca evi su bastı | Video 31.07.2021 | 00:12
Niğde'de ilginç olay! Çöp kutusuna zarar veren şahıs anbean kameralara yansıdı | Video 00:33
Niğde'de ilginç olay! Çöp kutusuna zarar veren şahıs anbean kameralara yansıdı | Video 30.07.2021 | 22:41
Peru- Ekvador sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem! | Video 01:35
Peru- Ekvador sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem! | Video 30.07.2021 | 21:53
Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı | Video 00:48
Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı | Video 30.07.2021 | 21:25
Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı! | Video 00:51
Felç geçiren Tuğba Özay’dan haber var! Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı! | Video 30.07.2021 | 19:22
İstanbul Pendik'te 5 katlı binanın çatı katında yangın 02:25
İstanbul Pendik'te 5 katlı binanın çatı katında yangın 30.07.2021 | 15:57
Antalya Manavgat'ta orman yangını içinden otomobille böyle geçtiler! Orman yangını dehşetinden kurtuluş anı kamerada... 01:31
Antalya Manavgat'ta orman yangını içinden otomobille böyle geçtiler! Orman yangını dehşetinden kurtuluş anı kamerada... 30.07.2021 | 15:56
Antalya'da Salur ve Avasun alevler altında | Video 04:00
Antalya'da Salur ve Avasun alevler altında | Video 30.07.2021 | 15:38
Şevval Şahin'in sevgilisini denize atan Yiğit Marcus Aral'ın 34 yıla kadar hapsi istendi | Video 00:23
Şevval Şahin'in sevgilisini denize atan Yiğit Marcus Aral'ın 34 yıla kadar hapsi istendi | Video 30.07.2021 | 15:38
Mekanda kavga çıktı, çalışanlar müşterileri denize attı | Video 00:26
Mekanda kavga çıktı, çalışanlar müşterileri denize attı | Video 30.07.2021 | 15:39

İstanbul Tarabya sahilinde yüzerken bir anda boğulma tehlikesi yaşayan genci vatandaşlar son anda kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay dün öğlen saatlerinde Tarabya Sahili'nde meydana geldi. Sıcak havalardan bunalan ve kimliği belirlenemeyen genç serinlemek için Tarabya Sahili'nde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirmeye başlayan genç çırpınmaya başladı. Yüzen gencin çırpındığını gören sahildeki vatandaşlar hemen denize atlayıp genci boğulmaktan son anda kurtardı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sahildeki vatandaşların el birliğiyle boğulan genci denizden çıkarıp ve ilk müdahaleyi yaparak kendine getirmeye çalıştılar.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA