İstanbul TEM Otoyolu'nda alev topuna dönen otomobil kamerada
Ispartakule TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede tüm aracı saran yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:13
01:32
Karadeniz'de Kastamonu açıklarında oluşan hortumlar kamerada 05.09.2024 | 08:29
00:42
Adana'da silahlı ve EYP’li saldırı kamerada | Video 05.09.2024 | 08:41
01:20
İstanbul TEM Otoyolu'nda alev topuna dönen otomobil kamerada 05.09.2024 | 08:29
00:30
05:33
04:48
Kadın kuaförü ve kızını saçlarından tutup darbetti! O anlar kamerada | Video 04.09.2024 | 16:51
00:57
00:29
Yangın çıkan çatı katının sahibi ile komşuları arasında kavga çıktı | Video 04.09.2024 | 15:12
01:46
Van'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video 04.09.2024 | 15:06
05:34
05:32
Kurşunların hedefi olan baba ve oğlunun cenazesini kızı teslim aldı | Video 04.09.2024 | 14:41
01:27
Ambulansla otomobilin çarpıştı! Kazada 2'si hemşire 5 kişi yaralandı | Video 04.09.2024 | 13:48
00:35
Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 11 tutuklama | Video 04.09.2024 | 11:13
02:12
Operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı | Video 04.09.2024 | 12:52
00:52
Düzce'de TIR’a çarpan LPG deposu yüklü TIR yandı 04.09.2024 | 13:50
04:13
20:21
02:02
Bursa'da tır, tomruk yüklü tıra çarptı: Ortalık savaş alanına döndü | Video 04.09.2024 | 11:48