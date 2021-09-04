Video Yaşam İstanbul TEM Otoyolu’nda alkollü şekilde kazaya karışan sürücüye dayak

İstanbul TEM Otoyolu’nda alkollü şekilde kazaya karışan sürücüye dayak

İstanbul TEM Otoyolu’nda alkollü şekilde kazaya karışan sürücüye dayak
04.09.2021 | 08:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul TEM Otoyolu’nda alkollü şekilde kazaya karışan sürücüye dayak 03:28
İstanbul TEM Otoyolu’nda alkollü şekilde kazaya karışan sürücüye dayak 04.09.2021 | 08:50
İstanbul Silivri’de plastik fabrikasında yangın: Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor 08:36
İstanbul Silivri'de plastik fabrikasında yangın: Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor 04.09.2021 | 08:48
SON DAKİKA: Tekirdağ’da feci kaza! Yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 7 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 00:52
SON DAKİKA: Tekirdağ'da feci kaza! Yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 7 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 04.09.2021 | 09:03
Adana’da cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü 01:18
Adana'da cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü 04.09.2021 | 08:53
Ünlü oyuncu Burak Özçivit’ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, ’Kuruluş Osman’ın setine geri döndü! | Video 00:14
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın setine geri döndü! | Video 03.09.2021 | 23:22
Esra Erol’un canlı yayında büyük hesaplaşma! Gülcan’ın yaşadıkları Esra Erol dahil herkesi gözyaşlarına boğdu! | Video 07:00
Esra Erol’un canlı yayında büyük hesaplaşma! Gülcan’ın yaşadıkları Esra Erol dahil herkesi gözyaşlarına boğdu! | Video 03.09.2021 | 18:56
Pencereden düşen Safiye sevgilisini suçladı Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü | Video 03:00
Pencereden düşen Safiye sevgilisini suçladı "Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü" | Video 03.09.2021 | 17:47
Edremit’te iş yeri yangını; baba öldü, oğlu ağır yaralı | Video 02:17
Edremit'te iş yeri yangını; baba öldü, oğlu ağır yaralı | Video 03.09.2021 | 17:47
Ankara’da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteynerleri geçişleri engelliyor | Video 01:04
Ankara'da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteynerleri geçişleri engelliyor | Video 03.09.2021 | 16:57
Kırlangıç balığı, dişisini çekim yapan profesörden böyle korudu | Video 03:36
Kırlangıç balığı, dişisini çekim yapan profesörden böyle korudu | Video 03.09.2021 | 16:45
Nuh’un Gemisi’ni araştırırken hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı’da defnedildi | Video 04:58
Nuh’un Gemisi’ni araştırırken hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi | Video 03.09.2021 | 16:05
Tüpün alev aldığını görenler kaçmaya başladı! Panik anları kamerada | Video 02:00
Tüpün alev aldığını görenler kaçmaya başladı! Panik anları kamerada | Video 03.09.2021 | 15:55
Karısını öldürmeden önce internetten cezaları araştırmış | Video 06:15
Karısını öldürmeden önce internetten cezaları araştırmış | Video 03.09.2021 | 15:35
Bodrum’da orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 02:35
Bodrum’da orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 03.09.2021 | 15:33
Boşanma aşamasında olan kadın, hamile eltisinin bulunduğu eve çilingirle girdi, ortalık karıştı | Video 07:35
Boşanma aşamasında olan kadın, hamile eltisinin bulunduğu eve çilingirle girdi, ortalık karıştı | Video 03.09.2021 | 15:25
Rus Kızılordu Korosu’ndan, Haluk Levent’e geçmiş olsun mesajı | Video 00:22
Rus Kızılordu Korosu’ndan, Haluk Levent'e geçmiş olsun mesajı | Video 03.09.2021 | 15:02
Yolun karşısına geçen kadın metrelerce savruldu, çocuğun anne feryadı yürek dağladı | Video 03:30
Yolun karşısına geçen kadın metrelerce savruldu, çocuğun "anne" feryadı yürek dağladı | Video 03.09.2021 | 14:18
Kasımpaşa’daki korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:47
Kasımpaşa'daki korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.09.2021 | 14:05
Esenyurt’ta evden kaçan teyze ve yeğenden haber alınamıyor | Video 02:52
Esenyurt’ta evden kaçan teyze ve yeğenden haber alınamıyor | Video 03.09.2021 | 13:54
Bodrum’da yangın! Söndürme çalışmaları başladı | Video 00:11
Bodrum'da yangın! Söndürme çalışmaları başladı | Video 03.09.2021 | 13:55

İstanbul TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde gece saatlerinde alkollü bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içinde 3’ü bebek 6 kişinin olduğu araca çarparak araç içerisindekilerin hafif yaralanmasına sebep oldu. Alkollü sürücü kaza sonrası olay yerinde dayak yedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü şekilde seyir halinde olan Sönmez Karaca hakimiyetindeki 34 CCU 638 plakalı Fiat marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, içinde 3'ü bebek 6 kişinin bulunduğu Medine Tacar kontrolündeki 34 CKZ 61 plakalı Lada marka araca arkadan çarptı. Kazada Medine Tacar kontrolündeki araç içerisinde bulunan 3'ü bebek 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kazazedeler hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri alkollü olduğu iddia edilen sürücüye alkolmetre testi yaparken, kaza bölgesine gelen kazazede yakınları, alkollü olduğu iddia edilen Sönmez Karaca'ya saldırdı. Kazazede yakınları tarafından tekme tokat dayak yiyen Sönmez Karaca'yı polis ekipleri araya girerek kurtardı. Sönmez Karaca'nın yaşanan arbede sırasında burnu kırıldı. Ambulansa alınan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA