İstanbul TEM'de trafik yoğunluğu! 17 günlük tam kapanma göçü kamerada...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:08
İstanbul TEM'de trafik yoğunluğu! 17 günlük tam kapanma göçü kamerada... 29.04.2021 | 08:56
02:21
01:47
01:05
01:07
Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı 29.04.2021 | 08:48
01:03
Malatya'da satırlı ve bıçaklı dehşet! Komşular birbirine girdi: 10 yaralı 29.04.2021 | 08:44
05:24
Burdur'da kadın cinayeti dehşeti! Av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı 29.04.2021 | 08:37
00:23
02:21
02:53
Kağıthane’de kundaklandığı iddia edilen otomobil alev alev yandı | Video 29.04.2021 | 08:00
00:32
00:32
03:33
00:34
Bingöl'de hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü 28.04.2021 | 17:20
00:50
İstanbul'da kaçak parfüm operasyonu | Video 28.04.2021 | 17:17
01:37
02:41
Çalınan köpeğini getirene ödül verecek | Video 28.04.2021 | 16:46
06:02
00:10
İstanbul'da saldırıya uğrayan davulcu konuştu | Video 28.04.2021 | 16:30
İstanbul Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ataşehir bölgesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.