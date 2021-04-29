Video Yaşam İstanbul TEM'de trafik yoğunluğu! 17 günlük tam kapanma göçü kamerada...

İstanbul TEM'de trafik yoğunluğu! 17 günlük tam kapanma göçü kamerada...

İstanbul TEM'de trafik yoğunluğu! 17 günlük tam kapanma göçü kamerada...
29.04.2021 | 08:56

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İstanbul Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ataşehir bölgesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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