İstanbul Tuzla'daki feci motosiklet kazası kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:43
İstanbul Haliç'teki köpek balığı heyecanı kamerada! Koparıp böyle kaçtı... 09.06.2021 | 11:20
05:54
01:41
Trafik kazası sonrası cadde boks ringine döndü | Video 09.06.2021 | 10:55
03:26
İstanbul Beşiktaş'taki motosiklet kazası kask kamerasında 09.06.2021 | 10:41
00:14
İstanbul Tuzla'daki feci motosiklet kazası kamerada 09.06.2021 | 11:00
00:14
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı | Video 09.06.2021 | 10:46
02:37
Narko Tır Sultanbeyli Meydanı'nda | Video 09.06.2021 | 10:19
01:38
Magandanın vurduğu 2 yaşındaki kız felç kaldı | Video 09.06.2021 | 10:19
00:23
Kanala düşen köpek için seferber oldular | Video 09.06.2021 | 09:57
11:30
01:55
Küçükçekmece'de hırsızlık girişimi kamerada | Video 09.06.2021 | 09:46
00:15
Sürücü hatalarıyla gelen kazalar kamerada | Video 09.06.2021 | 09:48
06:12
Trafik kazası sonrası "FETÖ’cüsünüz" dedi, ortalık karıştı | Video 09.06.2021 | 09:26
02:16
Ankara'da otomobil dereye düştü; 3 ölü, 1 yaralı 09.06.2021 | 08:44
02:16
Ankara'da feci kaza! Tabelaya çarpan otomobil dereye uçtu | Video 09.06.2021 | 08:41
01:48
05:05
İstanbul Şişli'de 8 katlı binada yangın paniği 09.06.2021 | 08:44
06:12
01:56
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mansur Yavaş zorbalığı 09.06.2021 | 08:51
İstanbul Tuzla'da karşı şeride geçen otomobille motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza önceki gün saat 21.00 sıralarında Tuzla İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde giden motosikletliyle, karşı şeride geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Motosikletin sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.
Yaralı motosiklet sürücüsünü görenler, yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.