Video Yaşam İstanbul Tuzla'daki patlamanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Tuzla'daki patlamanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Tuzla'daki patlamanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

30.04.2022 | 14:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenler’de yola fırlayan çocuğa minibüs çarptı, o anlar kamerada | Video 01:10
Esenler'de yola fırlayan çocuğa minibüs çarptı, o anlar kamerada | Video 30.04.2022 | 14:17
İstanbul Tuzla’daki patlamanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 06:50
İstanbul Tuzla'daki patlamanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 30.04.2022 | 14:01
Trabzonspor taraftarı Abdullah Avcı’ya böyle seslendi Hocam seni yaradana kurban olayım ben 01:31
Trabzonspor taraftarı Abdullah Avcı'ya böyle seslendi "Hocam seni yaradana kurban olayım ben" 30.04.2022 | 13:10
Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi | Video 04:48
Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi | Video 30.04.2022 | 12:21
Bursa’da takla atan otomobilde can pazarı: 4 yaralı | Video 01:03
Bursa'da takla atan otomobilde can pazarı: 4 yaralı | Video 30.04.2022 | 12:21
Karabük’te şişecam işletmesinde korkutan yangın! | Video 00:52
Karabük'te şişecam işletmesinde korkutan yangın! | Video 30.04.2022 | 12:21
Basketbol maçı yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in eğlenceli anları: Böyle güzel rakip olabilir mi? | Video 00:34
Basketbol maçı yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in eğlenceli anları: "Böyle güzel rakip olabilir mi?" | Video 30.04.2022 | 12:46
İki dakikada çaldıkları araçla böyle hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 03:43
İki dakikada çaldıkları araçla böyle hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 30.04.2022 | 12:03
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu | Video 00:25
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu | Video 30.04.2022 | 11:25
Ankara’nın hanım ağası iş başında! Fuhuş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı... Dolandırıcılık yaparken bacağından oldu! | Video 01:16
Ankara’nın hanım ağası iş başında! Fuhuş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı... Dolandırıcılık yaparken bacağından oldu! | Video 30.04.2022 | 11:24
Kadıköy’de minibüs şoforü tartıştığı tır şoförünü yumrukladı! O anlar kamerada | Video 00:41
Kadıköy'de minibüs şoforü tartıştığı tır şoförünü yumrukladı! O anlar kamerada | Video 30.04.2022 | 11:12
Tekirdağ’da korkutan yangın... Metruk ev alev alev yandı! | Video 03:34
Tekirdağ'da korkutan yangın... Metruk ev alev alev yandı! | Video 30.04.2022 | 10:30
Arnavutköy’de gecekondu alevlere teslim oldu | Video 00:57
Arnavutköy'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video 30.04.2022 | 10:21
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada | Video 01:36
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada | Video 30.04.2022 | 10:18
Eyüpsultan’da feci kaza; minibüs taksinin üstüne devrildi | Video 01:17
Eyüpsultan'da feci kaza; minibüs taksinin üstüne devrildi | Video 30.04.2022 | 10:07
Jandarmadan filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu | Video 02:12
Jandarmadan filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu | Video 30.04.2022 | 09:26
Avcılar’da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:48
Avcılar'da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.04.2022 | 09:18
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! İki zehir tacirine suçüstü | Video 00:25
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! İki zehir tacirine suçüstü | Video 30.04.2022 | 09:33
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yem yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:04
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yem yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.04.2022 | 09:19
Siverek’te tanker koyun sürüsüne daldı: 22 koyun telef oldu, çoban yaralandı | Video 02:44
Siverek'te tanker koyun sürüsüne daldı: 22 koyun telef oldu, çoban yaralandı | Video 30.04.2022 | 09:19

İstanbul Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü fabrikanın zeminindeki çökme dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada dün saat 13.00 sıralarında yangın sonrası yaşanan patlamayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Olay yerine gelen araç ve çevre işyerlerinin sahipleri de geldi.


Patlamanın meydana geldiği fabrikanın içerisinde zeminin çöktüğü görülürken, oyukların içerisinin kimyasal madde ile dolması dikkat çekti.


YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
Bu arada patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla diğer fabrikalarda çalışanların kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA