İstanbul Tuzla'daki patlamanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü fabrikanın zeminindeki çökme dikkat çekti.

İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada dün saat 13.00 sıralarında yangın sonrası yaşanan patlamayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Olay yerine gelen araç ve çevre işyerlerinin sahipleri de geldi.



Patlamanın meydana geldiği fabrikanın içerisinde zeminin çöktüğü görülürken, oyukların içerisinin kimyasal madde ile dolması dikkat çekti.



YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Bu arada patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla diğer fabrikalarda çalışanların kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.