İstanbul Ümraniye’de doğal gaz kutusunda korkutan patlama

İstanbul Ümraniye’de iki katlı binada gerçekleşen doğal gaz patlamasında kısa süreli panik yaşandı.

Saat 03.15 sıralarında Ümraniye Huzur mahallesinde iki katlı binada doğalgaz patlaması yaşandı. İddiaya göre sokaktan geçen taksicinin bölge sakinlerini uyarmasıyla fark edilen patlamada büyük bir felaketin önüne geçildi. Apartman sakinlerin uyuduğu saatlerde meydana gelen patlama iki katlı binanın doğalgaz kutusunda meydana geldi. Bina girişinde bulunan elektrikli motorlar maddi hasar gördü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek ilk müdahale bulundu. Yangın söndükten sonra da meydana gelen gaz sızıntıları ve yoğun gaz kokusu hissedildi. Patlama da can kaybı ve yaralı bulunmazken maddi hasar oluştu. Söndürülen yangında olay yerine gelen doğalgaz ekipleri olay yerinde önlemler aldı. Öte yandan bölge asayişi için polis ekipleri olay yerinde şeritler oluşturdu. Apartman sakini Ramazan A. 'Şu anda evimizde , mahallemizde doğal gaz patlamasından dolayı bir yangın meydana geldi. Can kaybımız yok ama maddi hasarımız bulunmaktadır. Yetkililer çalışmalarını sürdürüyor, haber bekliyoruz. Hala gaz kaçağı var , koku hissedilecek durumda şu an .' dedi.