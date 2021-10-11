İstanbul Ümraniye'de tartıştıkları sürücünün otomobilini tekmelediler

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İstanbul Ümraniye'de trafikte iki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, otomobilden inen bir grup kavga ettikleri sürücünün otomobilini tekmeledi.
Olay, akşam saatlerinde Ümraniye Çakmak Mahallesi Varan Caddesi üzerinde meydana geldi. İki otomobilin sürücüsü arasında çıkan trafik tartışması çıktı. Otomobillerinden inen 6 kişi, tartıştıkları sürücünün aracına tekmeler atıp onu otomobilden indirmeye çalıştı. O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.