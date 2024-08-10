İstanbul Ümraniye'de yol bakım aracıyla yol kesip, otomobil sürücüsünü darp ettiler
Ümraniye'de İBB'ye ait yol bakım aracıyla, trafikteki bir otomobilin önünü kesen 3 kişi araçtan inerek sürücüyü darp etti. Yaşanan kavga kameraya yansıdı. Konuyla ilgili İBB idari sürecin başlatıldığını ve dahili olan personelle ilgili işlem yapılacağını açıkladı.
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