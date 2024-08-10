İstanbul Ümraniye'de yol bakım aracıyla yol kesip, otomobil sürücüsünü darp ettiler

Ümraniye'de İBB'ye ait yol bakım aracıyla, trafikteki bir otomobilin önünü kesen 3 kişi araçtan inerek sürücüyü darp etti. Yaşanan kavga kameraya yansıdı. Konuyla ilgili İBB idari sürecin başlatıldığını ve dahili olan personelle ilgili işlem yapılacağını açıkladı.