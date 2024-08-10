Video Yaşam İstanbul Ümraniye'de yol bakım aracıyla yol kesip, otomobil sürücüsünü darp ettiler
İstanbul Ümraniye'de yol bakım aracıyla yol kesip, otomobil sürücüsünü darp ettiler

İstanbul Ümraniye'de yol bakım aracıyla yol kesip, otomobil sürücüsünü darp ettiler

10.08.2024 | 12:22

Ümraniye'de İBB'ye ait yol bakım aracıyla, trafikteki bir otomobilin önünü kesen 3 kişi araçtan inerek sürücüyü darp etti. Yaşanan kavga kameraya yansıdı. Konuyla ilgili İBB idari sürecin başlatıldığını ve dahili olan personelle ilgili işlem yapılacağını açıkladı.

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