Video Yaşam İstanbul Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpma anı kamerada | Video

İstanbul Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpma anı kamerada | Video

İstanbul Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpma anı kamerada | Video
25.03.2021 | 11:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpma anı kamerada | Video 01:31
İstanbul Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpma anı kamerada | Video 25.03.2021 | 11:45
Düzce'de sokak köpeği dehşeti! Yemek verip sevdiği köpek burnunu ve elini ısırdı 00:44
Düzce'de sokak köpeği dehşeti! Yemek verip sevdiği köpek burnunu ve elini ısırdı 25.03.2021 | 11:44
İstanbul’da otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü, o anlar kamerada | Video 03:13
İstanbul’da otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü, o anlar kamerada | Video 25.03.2021 | 11:33
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada 00:16
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada 25.03.2021 | 10:29
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:16
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 25.03.2021 | 11:37
Zonguldak'tan koronavirüsün vücutta çoğalmasını engelleyen madde müjdesi! 08:34
Zonguldak'tan koronavirüsün vücutta çoğalmasını engelleyen madde müjdesi! 25.03.2021 | 10:41
İstanbul’da binaya “örümcek adam” gibi tırmanan hırsız vatandaşı hayrete düşürdü | Video 03:55
İstanbul’da binaya “örümcek adam” gibi tırmanan hırsız vatandaşı hayrete düşürdü | Video 25.03.2021 | 10:50
Esenlerde korkunç kaza. Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu | Video 01:34
Esenlerde korkunç kaza. Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu | Video 25.03.2021 | 10:50
İBB, Bakırköy’deki Ayamama Deresi’ni kaderine terk etti | Video 00:29
İBB, Bakırköy’deki Ayamama Deresi’ni kaderine terk etti | Video 25.03.2021 | 10:58
Baraka yangını korkuttu | Video 00:53
Baraka yangını korkuttu | Video 25.03.2021 | 10:58
Düzce'de korkutan gelişme! Yeraltı suları neden ısındı? Düzce'de 'Birinci derece deprem bölgesi' endişesi 04:04
Düzce'de korkutan gelişme! Yeraltı suları neden ısındı? Düzce'de 'Birinci derece deprem bölgesi' endişesi 25.03.2021 | 10:41
Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen'ın karın kaslarını sergilediği video sosyal medyada olay oldu! Vücuduna övgüler yağdı 00:11
Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen'ın karın kaslarını sergilediği video sosyal medyada olay oldu! Vücuduna övgüler yağdı 25.03.2021 | 10:29
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Mart 2021 Perşembe atv izle! 15 yaşındaki kızı kaçıran adamın beraber yaşadığı 2 kadın Müge Anlı'da 14:19
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Mart 2021 Perşembe atv izle! 15 yaşındaki kızı kaçıran adamın beraber yaşadığı 2 kadın Müge Anlı'da 25.03.2021 | 10:23
Narkotik ekiplerinden kaçan araçtan bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı | Video 02:47
Narkotik ekiplerinden kaçan araçtan bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı | Video 25.03.2021 | 09:09
İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 03:03
İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 25.03.2021 | 09:09
Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 01:22
Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 25.03.2021 | 09:24
Arkadaşının yardımına koştu, döndüğünde şoku yaşadı | Video 02:59
Arkadaşının yardımına koştu, döndüğünde şoku yaşadı | Video 25.03.2021 | 09:58
İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 yaralı 02:48
İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 yaralı 25.03.2021 | 10:14
Trafikte sürücüler arasındaki tekmeli kavga kamerada | Video 01:30
Trafikte sürücüler arasındaki tekmeli kavga kamerada | Video 25.03.2021 | 09:58
İzmir’de marketteki silahlı soygun girişimi kamerada | Video 01:04
İzmir’de marketteki silahlı soygun girişimi kamerada | Video 25.03.2021 | 09:58

İstanbul ümraniye'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı.  Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza dün saat 11.30 sıralarında Esenevler Mahallesi Cengiz Topel caddesinde meydana geldi. İddiaya göre evinden çıkan 45 yaşındaki Gökhan Tekin, yolun karşısına geçeceği sırada 10 ACT 041 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputuna düşen Tekin, birkaç metre aracın üstünde gittikten sonra yere savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralının durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaptı. Sürücü ifadesi almak polis merkezine götürüldü. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA