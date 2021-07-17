İstanbul Ümraniye’de yumrukların uçuştuğu kavga kamerada
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İstanbul Ümraniye’de 2 grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Görenleri endişelendiren o anlar çevre sakinlerinin telefon kameralarına yansıdı.
İstanbul Ümraniye'de dün gece sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında kavga çıktı. Grupların birbirlerinin üzerlerine atlayarak yumruklar savurduğu dehşet anları çevre sakinlerini tedirgin etti. Durumdan tedirgin olan mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verirken o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.