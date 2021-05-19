İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde yangın paniği | Video
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İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve elektrik ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Olay, saat 05:00 sıralarında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, hastanenin trafosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve elektrik ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.