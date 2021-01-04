Video Yaşam İstanbul Üsküdar'da çalışma yapılırken su borusu patladı | Video

İstanbul Üsküdar'da çalışma yapılırken su borusu patladı | Video

İstanbul Üsküdar'da çalışma yapılırken su borusu patladı | Video
04.01.2021 | 09:10

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İstanbul Üsküdar'da çalışma yapıldığı sırada iş makinası su borusunu patlattı. Patlayan borudaki su metrelerce yükseğe çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay dün 15:30 sıralarında Üsküdar Hakimiyeti Milli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve İSKİ çalışma yaptığı sırada, iş makinesi su borusunu patlattı. Patlamanın etkisiyle basınçlı su metrelerce yükseldi. Çevredeki esnaf, ilk şoku atlattıktan sonra dükkanlarının kepenklerini kapatarak dükkanlarını korumaya çalıştı. Akan su, ekipler tarafından kesildi ve tamir işlemi yapıldı.


"KABUSU YAŞADIK"
Borunun patladığı sırada dükkanda çalışan Selçuk Yıldız, "Bir anda su havaya fırlamasıyla korktuk. Herhalde ana boruyu patlattı. Biz 20 dakika kabus gördük vallahi. Çünkü göz gözü görmedi felaket fırtına şeklinde böyle sanki üstümüze geliyordu. Sanki böyle bir anda gökyüzü simsiyah gibi oldu. Bayağı yükseldi. Hatta esnaflarımız kepenklerini kapattılar hemen. Ne olur ne olmaz diye. Tabii on beş yirmi dakika falan sürdü sonradan suyu kestiler. İtfaiye falan da geldi zaten. Buradaki kepçenin operatörü hemen uyanıklık yaptı. O kepçenin ağzıyla hemen suyun üstüne koydu kepçeyi. Yoksa daha çok büyük sıkıntı olacaktı burada. O suyun çıkmasıyla beraber sağa sola taş parçaları falan fırlattı. Biz burada afet gibi sanki. İlk olarak biz ne olduğunu anlamadık. Sonradan fark ettik ana borunun patladığını. Burada dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'nin çalışması vardı" şeklinde konuştu.

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