İstanbul Üsküdar’da saldırgan şahıs, iki kadını bıçakladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
İstanbul Kağıthane'de kuyumcuda bıçaklı soyguncu dehşeti | Video 25.12.2020 | 11:20
01:00
Bakan Dönmez duyurdu: İlk defa üretimine başlıyoruz | Video 25.12.2020 | 11:19
00:21
Cepçi kadın hırsızlar! Saniyeler içince alıp kaçtılar | Video 25.12.2020 | 10:55
11:33
01:53
Nehre düşen karacayı kurtarmak için gözünü kırpmadan suya atladı 25.12.2020 | 10:31
00:35
İstanbul Sarıyer'de yürekleri ısıtan görüntü | Video 25.12.2020 | 10:25
08:42
00:51
Başkent'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu | Video 25.12.2020 | 10:08
01:25
Marketin vitrinindeki cep telefonunu böyle çaldı | Video 25.12.2020 | 10:17
01:15
02:44
Ankara'daki sahte alkol operasyonunda bazanın altında yakalandılar | Video 25.12.2020 | 10:03
00:53
İstanbul’da 7 ilçede El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon | Video 25.12.2020 | 10:05
02:25
İstanbul İstiklal Caddesi’nde gün batımı hayran bıraktı | Video 25.12.2020 | 10:03
02:52
04:16
Muş'ta kadınların saç koparan feci sokak kavgası kamerada | Video 25.12.2020 | 09:40
06:01
Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 25.12.2020 | 09:31
03:09
2 kez kalbi duran hasta korona virüsü yendi | Video 25.12.2020 | 09:20
02:13
Bursa'da kısıtlamada kavga ihbarına giden polisler şok oldu | Video 25.12.2020 | 09:20
02:01
Adıyaman'daki patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi | Video 25.12.2020 | 08:26
İstanbul Üsküdar’da yabancı uyruklu iki kadın, tartıştıkları bir erkek şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı. Erkek şahıs olayın yaşandığı evden kaçarken yaralı kadınlar sokağa çıkarak vatandaştan yardım istedi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde saat 12.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aynı evde yaşayan yabancı uyruklu iki kadın şahıs ile bir erkek şahıs arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada erkek şahıs, tartıştığı kadınları bıçaklayarak yaraladı. Saldırgan şahıs evden hızla kaçtı. Yaralı kadınlar da sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.