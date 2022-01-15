İstanbul Üsküdar’da silahlı dehşet: Otizmli gencin köpeğini pitbull zannederek silahla vurdu
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İstanbul Üsküdar'da 16 yaşındaki otizmli genç Egemen Gümüş, Keş ve Maysa isimli köpeklerini gezdirmek için parka çıkardı. O esnada parkın yanından geçen kimliği belirsiz silahlı bir şahıs üzerine gelen boxer cinsi köpeği yasaklı cins pitbull zannederek silahla vurdu. Otizmli genç, caninin peşinden koşsa da yakalayamadı. Şahsın kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.