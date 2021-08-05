Video Yaşam İstanbul Üsküdar'da sokak kedisine tekme atan kişi kamerada

İstanbul Üsküdar'da sokak kedisine tekme atan kişi kamerada

İstanbul Üsküdar'da sokak kedisine tekme atan kişi kamerada
05.08.2021 | 08:37

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İstanbul Üsküdar'da kimliği belirsiz bir kişinin, sokak kedisine tekmeler atarak ölümüne sebep olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay geçtiğimiz Pazartesi günü saat 01.50 sıralarında Üsküdar Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sokak kedilerinden birini önce kendine doğru çekti ardından kediyi tutarak tenha bir noktaya götürdü daha sonra ise kediye defalarca tekme attı. İşkenceye maruz kalan kedinin öldüğü öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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