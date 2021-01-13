İstanbul Vali Yerlikaya'dan yağmur tweeti: 'Seni çok özlemiştik' | Video
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İstanbul'un yağmur özlemi son buldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, gün boyu süren yağışın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken çektiği bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Yerlikaya video ile paylaştığı notta ise "Seni çok özlemiştik, her bir damla için şükürler olsun" dedi. Vali Yerlikaya'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenilip paylaşıldı.