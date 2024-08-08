İstanbul Valisi Gül, Pendik’te İETT otobüsünün binaya çarptığı olay yerinde incelemede bulundu
İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik’te İETT otobüsünün binaya çarptığı olay yerinde incelemede incelemede bulundu. Vali Gül daha sonra bina sakinlerini bilgilendirdi.
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