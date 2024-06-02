İstanbul Valisi Gül'den çöken bina açıklaması
İstanbul Valisi Davut Gül Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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