İstanbul ve 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 gözaltı | Video

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Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak 18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa’da yapılan operasyonlarda yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişinin dolandırıcılara 4.5 milyon lira kaptırdığı öğrenildi.