Video Yaşam İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video
İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video

İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video

12.11.2021 | 10:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sarıyer’de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı 01:30
Sarıyer’de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı 12.11.2021 | 11:59
Yarım asır birlikte yaşadığı engelli eşine bakmak için çabalıyor | Video 04:33
Yarım asır birlikte yaşadığı engelli eşine bakmak için çabalıyor | Video 12.11.2021 | 11:43
Mersin’de 3 gündür kayıp 2,5 yaşındaki Müslüme aranıyor | Video 01:00
Mersin’de 3 gündür kayıp 2,5 yaşındaki Müslüme aranıyor | Video 12.11.2021 | 11:41
Yavru ayı karayolunda araçlara aldırış etmeden böyle yürüdü | Video 01:37
Yavru ayı karayolunda araçlara aldırış etmeden böyle yürüdü | Video 12.11.2021 | 11:20
SON DAKİKA: Müge Anlı’da cinayet itirafı! Katil Müge Anlı stüdyosunda böyle gözaltına alındı! 05:01
SON DAKİKA: Müge Anlı'da cinayet itirafı! Katil Müge Anlı stüdyosunda böyle gözaltına alındı! 12.11.2021 | 11:34
Roma dönemine ait ’Lahit’ ele geçirildi | Video 00:43
Roma dönemine ait 'Lahit' ele geçirildi | Video 12.11.2021 | 11:19
Adana’da ’Sazan sarmalı’ yöntemiyle 3 kişiyi 617 bin tl dolandırdılar! 00:41
Adana'da 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 3 kişiyi 617 bin tl dolandırdılar! 12.11.2021 | 11:18
Sivas’ta dinlenme odalı ’Boğaz Köprüsü’ | Video 04:55
Sivas'ta dinlenme odalı 'Boğaz Köprüsü' | Video 12.11.2021 | 11:09
İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 06:09
İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video 12.11.2021 | 10:54
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:33
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı | Video 12.11.2021 | 10:54
Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı | Video 04:38
Reflü şikayetiyle doktora başvurdu, midesinden 2 kilogramlık tümör çıktı | Video 12.11.2021 | 10:54
Çarpışan otomobiller sulama kanalına düştü: 3 yaralı 02:08
Çarpışan otomobiller sulama kanalına düştü: 3 yaralı 12.11.2021 | 11:04
Roma dönemine ait lahit parçasını satmak isterken yakalandı | Video 00:43
Roma dönemine ait lahit parçasını satmak isterken yakalandı | Video 12.11.2021 | 11:00
SON DAKİKA: Müge Anlı’da kan donduran cinayet itirafı! Katil zanlısının açıklaması Müge Anlı’da... 11:35
SON DAKİKA: Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Katil zanlısının açıklaması Müge Anlı'da... 12.11.2021 | 10:40
Fuhuş baskınında balkondan atlayıp kaçmaya çalışan Azeri kadın bacağını kırdı | Video 01:02
Fuhuş baskınında balkondan atlayıp kaçmaya çalışan Azeri kadın bacağını kırdı | Video 12.11.2021 | 10:38
Sivas’ta ormanda aranan Esra, kent merkezinde bulundu 00:26
Sivas'ta ormanda aranan Esra, kent merkezinde bulundu 12.11.2021 | 10:03
İznik Gölü’ndeki çekilme 200 metreye dayandı 04:16
İznik Gölü’ndeki çekilme 200 metreye dayandı 12.11.2021 | 10:26
Hırsız, Yemeksepeti’nin motorunu 2 saniyede çaldı | Video 00:36
Hırsız, Yemeksepeti'nin motorunu 2 saniyede çaldı | Video 12.11.2021 | 10:29
Müge Anlı canlı izle: 12 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı’dan son dakika cinayet itirafı açıklaması 09:10
Müge Anlı canlı izle: 12 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan son dakika cinayet itirafı açıklaması 12.11.2021 | 10:20
İstanbul Sultangazi’de lokantada kurusıkı tabancayla ateş eden şahıs kamerada 01:14
İstanbul Sultangazi'de lokantada kurusıkı tabancayla ateş eden şahıs kamerada 12.11.2021 | 10:03

İstanbul ve Ağrı’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, kırsaldan şehre gelen ve örgüte yardım-yataklık eden 5 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının farklı sayılı soruşturma dosyalarında adı geçen bazı şüpheliler tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, PKK/KCK terör örgütüne maddi destek sağlamak, örgüt adına faaliyet gösteren örgüt mensuplarına milislik yapmak, terör örgütünün görüş ve fikirlerini benimseyen siyasi oluşumlar içerisinde faaliyet göstermek ve kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra şehre gelmekle suçlanan kişilerin yakalanması için İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'da 6 ilçede 6 ayrı adrese ve Ağrı'da 1 eve yapılan baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA