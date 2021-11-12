İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video

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İstanbul ve Ağrı’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, kırsaldan şehre gelen ve örgüte yardım-yataklık eden 5 şüpheli yakalandı.
Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının farklı sayılı soruşturma dosyalarında adı geçen bazı şüpheliler tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, PKK/KCK terör örgütüne maddi destek sağlamak, örgüt adına faaliyet gösteren örgüt mensuplarına milislik yapmak, terör örgütünün görüş ve fikirlerini benimseyen siyasi oluşumlar içerisinde faaliyet göstermek ve kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra şehre gelmekle suçlanan kişilerin yakalanması için İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul'da 6 ilçede 6 ayrı adrese ve Ağrı'da 1 eve yapılan baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı belirtildi.