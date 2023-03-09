İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video
İSTANBUL ve Ankara'da FETÖPDY mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bylock kullanıcısı ve örgüt içerisinde yönetici oldukları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
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