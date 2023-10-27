İstanbul ve Bitlis’te PKK operasyonu: 7 gözaltı | Video 27.10.2023 | 12:37 İstanbul ve Bitlis’te bölücü terör örgütü PKK ve KCK/TDÖ’ye yönelik yürütülen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheliden 7’si yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, terör suçlularına sahte pasaport ve evrak hazırlayarak yurtdışına illegal çıkışlarını organize etmekle suçlanıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, PKK/KCK terör örgütü KCK/TDÖ sözde 'siyasal alan yapılanması' içerisinde bulunan bazı kişilerin, Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (MATUHAY-DER) isimli derneğin çatısı altında faaliyetlerini yürüttüklerini belirledi. Şüphelilerin İstanbul ve çevre illerde faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi. Cezaevi dış koordinasyon içerisinde İstanbul'da faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilerin, terör suçlularına sahte pasaport ve evrak hazırlayarak yurtdışına illegal çıkarma işlemlerini organize ettikleri anlaşıldı. 8 zanlının yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul'un 3 ilçesi ve Bitlis'te toplamda 8 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüphelinin 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyallare, 7.65 çapında bir ruhsatsız tabancaya, bu silaha ait 2 şarjör ve 15 mermi ile çeşitli yasaklı yayına, örgütsel dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, diğer firarinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.