İstanbul ve Kahramanmaraş'ta FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı | Video 04.04.2023 | 13:31 FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüpheli takibe alındı. Şüphelilerin örgütün güncel öğrenci evlerinde kaldıkları, kod adı kullandıkları, kendileriyle ilgilenen öğrenci olmayan 2 kişinin daha bu süreçte tespit edildiği, bunlar hakkında ise örgüt mensuplarına erzak dağıtımı faaliyetlerine rastlandığı ve liseli öğrencilerle ilgilenildiği belirlendi.Konuya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Kahramanmaraş'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli dışında hakkında yakalama kararı olan 1 şüpheli ile örgütün güncel öğrenci evinde kaldığı belirlenen 1 şüpheli olmak üzere toplamda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.