Video Yaşam İstanbul ve Kahramanmaraş'ta FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı | Video
İstanbul ve Kahramanmaraş'ta FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı | Video

İstanbul ve Kahramanmaraş'ta FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı | Video

04.04.2023 | 13:31

FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüpheli takibe alındı. Şüphelilerin örgütün güncel öğrenci evlerinde kaldıkları, kod adı kullandıkları, kendileriyle ilgilenen öğrenci olmayan 2 kişinin daha bu süreçte tespit edildiği, bunlar hakkında ise örgüt mensuplarına erzak dağıtımı faaliyetlerine rastlandığı ve liseli öğrencilerle ilgilenildiği belirlendi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Konuya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Kahramanmaraş'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli dışında hakkında yakalama kararı olan 1 şüpheli ile örgütün güncel öğrenci evinde kaldığı belirlenen 1 şüpheli olmak üzere toplamda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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