Video Yaşam İstanbul Zeytinburnu'nda 2 dakikalık 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada
İstanbul Zeytinburnu'nda 2 dakikalık 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada

İstanbul Zeytinburnu'nda 2 dakikalık 'hayalet gösterge' hırsızlığı kamerada

11.11.2021 | 09:45

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İstanbul Zeytinburnu'nda park halindeki otomobilin camını sökerek içine giren iki hırsız, hayalet göstergeyi 2 dakikada çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların o anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, önceki gün sabah saat 05.35 sıralarında Gökalp Mahallesi 39. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre iş insanı İkram Girti, Mardin'den, İstanbul'a arkadaşlarının yanına ziyarete geldi. Gece, Zeytinburnu'nda konakladığı otele giden İkram Girti, aracını otelin önüne park etti. Sabahın erken saatlerinde kimliği belirlenemeyen iki kişi hafif ticari araçla otomobilin yanında durdu. Gözlerine kestirdikleri otomobili bir süre inceledikten sonra ellerindeki bir aletle otomobilin camını söktükten sonra içine girdi. Otomobilin içinden hayalet gösterge ile araç ruhsatı, kredi kartı ve Girti'nin eşinin doğum gününde aldığı saati alarak geldikleri araçla hızla uzaklaştılar. Otel görevlilerinin uyarısıyla, otomobilinin yanına giden Girti, gördükleri karşısında şok oldu. Girti, yaşanan hırsızlığı polislere bildirdi.


HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Zeytinburnu'nda yaşanan olay, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iki hırsız hafif ticari araçla, gözlerine kestirdikleri otomobilin yanında durduktan sonra bir süre otomobili inceliyor. Sonra aracın camını bir aletle söken hırsızlar aracın içine giriyor. Hayalet gösterge ve değerli eşyaları aldıktan sonra hızla geldikleri hafif ticari araçla uzaklaşıyorlar.


STRES ATMAYA GELDİK DAHA DA STRES İÇİNE GİRDİK
Otomobil sahibi İkram Girti, Zeytinburnu'nun en işlek caddelerinin birinde, güvenli olması için güvenlik kamerasının önüne park etmiştim arabamı. Misafirliğe gelmiştim arkadaşlarım beni otele bırakmıştı. Mardin'den geldim. Hırsızların camı söktükten sonra, hayalet göstergeleri almaları iki dakika sürüyor. Çok rahat davranıyorlar. 2 dakika içinde bizi 70 bin lira zarara uğrattılar. Direksiyonu yamultmuşlar, hayalet göstergeyi sökmüşler, kabloları kesmişler. Doğum günümde eşim bana bir saat hediye etmişti. onu bile alıp götürmüşler. Saatin benim için manevi bir değeri vardı. Kredi kartlarımı ve arabanın ruhsatını almışlar. Kredi kartlarıyla ruhsatı bir çöpe atmışlar, bulan temizlik görevlisi getirdi sağ olsun. Stres atmaya geldik. Daha da stres içine girdik. Baya bir zarara uğradık. Hırsızların bulunmasını istiyorum dedi.

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