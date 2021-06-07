İstanbul Zeytinburnu'nda içinde çay satışının yapıldığı minibüs alev alev yandı
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İstanbul Zeytinburnu'nda içinde çay satışının yapıldığı minibüs henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde akşam saatlerinde içinde çay servisinin yapıldığı minibüs henüz belirlenmeyen alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek alevler tüm minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme devam ediyor.