İstanbul Zeytinburnu'nda lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga! O anlar kamerada! | Video

Zeytinburnu'nda okuldan çıkan lise öğrencisi iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olay yerine gelen polisi gören liseli öğrencilerin kaçmaya çalıştığı sırada, bıçaklanan bir genç koşarken yere yığıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.