Video Yaşam İstanbul Zeytinburnu'nda markette yaşanan dolandırıcılık kamerada
İstanbul Zeytinburnu'nda markette yaşanan dolandırıcılık kamerada

İstanbul Zeytinburnu'nda markette yaşanan dolandırıcılık kamerada

08.12.2021 | 10:19

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İstanbul Zeytinburnu'nda bir kadın, girdiği markete önce emanet olarak sahte altın kolyesini bıraktı, daha sonra 200 lira bozdurmak istediğini söyleyerek kasiyerin kafasını karıştırdı. Bozulmuş 200 lirayı alan şüpheli kadın, kasiyere para vermeden kolyesini de bırakarak hızla uzaklaştı.

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Olay, 27 Kasım'da, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Markete gelen bir kadın, boynundan çıkardığı sahte altın kolyesini, akrabasının gelip alacağını söyleyerek kasiyere bıraktı. Kadın daha sonra kasiyere 200 lira bozdurmak istediğini söyledi. Şüpheli kadını, mahalledeki bir komşusuna benzettiğini iddia eden kasiyer, bozulmuş halde 200 lirayı kadına verdi. Kasiyere, 200 lirayı farklı şekilde bozmasını söyleyen kadın, bir miktar para daha aldıktan sonra, bütün haldeki 200 lirayı vermeden hızla marketten çıktı. Durumdan şüphelenen kasiyer de kadının peşinden gitti. Kasiyer, kadına para vermediğini söylediğinde ise kadın, Merak etme, geleceğim diyerek kasiyerin sırtını sıvazladı, daha sonra koşarak uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan kasiyer, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KOMŞUMUZA BENZETTİĞİ İÇİN EMANETİ KABUL EDİYOR
Market kasiyerinin eşi Agit Can, Eşim markette olduğu sırada bir kadın geliyor. Boynundan altına benzeyen bir kolye çıkarıp veriyor. 'Bu emanet olarak kalabilir mi Akrabam gelip alacak' diyor. Eşim de kadını bir komşumuza benzettiği için kabul ediyor. Sonra 200 lira bozdurmak istediğini söylüyor. Eşimin verdiği paraları alıp dışarı çıkıyor. Eşim de peşinden gidip, 'Abla ne yaptın, dolandırdın mı beni' diyor. O da 'Yok ablacığım merak etme' diyor. Daha sonra arkasına bakmadan koşup gidiyor. Eşim de dükkanı bırakmamak için peşinden gidemiyor. Polise haber verdik, şu anda herhangi bir gelişme yok dedi.


DOLANDIRICILIK ANLARI KAMERADA
Öte yandan yaşanan dolandırıcılık anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markete gelen kadının sahte altın kolyesini boynundan çıkararak, kasiyere emanet ettiği görülüyor. 200 lira bozdurmak istediğini söyleyen şüpheli kadın, kasiyerden bir miktar para alıyor. Birçok kez elini cebine götüren kadın, bütün haldeki 200 lirasını vermeden marketten hızla uzaklaşıyor.

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