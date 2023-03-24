İstanbul’a gelen leylek sürüsü Taksim Meydanı semalarında görsel şölen oluşturdu | Video
İstanbul’a göç eden leylek sürüsü Taksim Meydanı semalarından geçtikleri sırada ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Kalabalık leylek sürüsü gökyüzünde farklı şekiller oluşturarak Taksim Meydanı semalarını terk etti.
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