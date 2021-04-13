Video Yaşam İstanbul Çekmeköy'deki kanlı tuzağın görüntüleri ortaya çıktı! 3 otomobil ile cipin önünü kesip silah ve bıçakla saldırdılar

İstanbul Çekmeköy'deki kanlı tuzağın görüntüleri ortaya çıktı! 3 otomobil ile cipin önünü kesip silah ve bıçakla saldırdılar

İstanbul Çekmeköy'deki kanlı tuzağın görüntüleri ortaya çıktı! 3 otomobil ile cipin önünü kesip silah ve bıçakla saldırdılar
13.04.2021 | 10:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Çekmeköy'deki kanlı tuzağın görüntüleri ortaya çıktı! 3 otomobil ile cipin önünü kesip silah ve bıçakla saldırdılar 02:54
İstanbul Çekmeköy'deki kanlı tuzağın görüntüleri ortaya çıktı! 3 otomobil ile cipin önünü kesip silah ve bıçakla saldırdılar 13.04.2021 | 10:23
Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında | Video 03:00
Son dakika | Tam kapanma olacak mı? Gözler kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasında | Video 13.04.2021 | 09:59
İzmir'de kokoreç yiyen kadına şok! Şakına çeviren gerçeği hastanede öğrendi 05:11
İzmir'de kokoreç yiyen kadına şok! Şakına çeviren gerçeği hastanede öğrendi 13.04.2021 | 09:50
Kastamonu'da yöresel kadın kıyafetleri giydirilen kardan adam kamerada 02:46
Kastamonu'da yöresel kadın kıyafetleri giydirilen kardan adam kamerada 13.04.2021 | 09:45
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı 01:26
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı 13.04.2021 | 09:47
İstanbul'da balkondan elektrik direğine atlayan afacan kediyi kurtarma operasyonu kamerada 01:41
İstanbul'da balkondan elektrik direğine atlayan afacan kediyi kurtarma operasyonu kamerada 13.04.2021 | 09:44
Kocaeli'deki yangın dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Yanarak hayatını kaybetti... 02:45
Kocaeli'deki yangın dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Yanarak hayatını kaybetti... 13.04.2021 | 08:18
Gece kartalları Ramazan ayının ilk sahurunu görev başında yaptı 06:56
Gece kartalları Ramazan ayının ilk sahurunu görev başında yaptı 13.04.2021 | 08:19
Aracı otoparka park edip soyguna girdiler! 21 kameradan tespit edilip yakalandılar 02:44
Aracı otoparka park edip soyguna girdiler! 21 kameradan tespit edilip yakalandılar 13.04.2021 | 08:58
İzmir’de film gibi olay: Bir kadın, müşteri gibi bindiği ticari taksiyi böyle kaçırdı 02:54
İzmir’de film gibi olay: Bir kadın, müşteri gibi bindiği ticari taksiyi böyle kaçırdı 13.04.2021 | 08:58
Bursa'da site güvenliğine tekme tokat dayak kamerada 03:05
Bursa'da site güvenliğine tekme tokat dayak kamerada 13.04.2021 | 08:58
Denizli'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 1 yaralı 03:34
Denizli'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 1 ölü, 1 yaralı 13.04.2021 | 08:18
Mersin Silifke'deki dehşet kuyusu kamerada! Kıskançlık cinayeti ilgili 3 kişi tutuklandı 00:54
Mersin Silifke'deki dehşet kuyusu kamerada! Kıskançlık cinayeti ilgili 3 kişi tutuklandı 13.04.2021 | 08:18
TRT EBA TV izle! 13 Nisan Salı Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (13 Nisan Salı) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 13.04.2021 | 07:00
Metrelerce uzunluğundaki vinç böyle devrildi | Video 01:56
Metrelerce uzunluğundaki vinç böyle devrildi | Video 12.04.2021 | 17:15
Stadyumda istinat duvarı çöktü, facia kıl payı atlatıldı | Video 02:52
Stadyumda istinat duvarı çöktü, facia kıl payı atlatıldı | Video 12.04.2021 | 17:15
Otomobil kağıt toplayıcısına böyle çarptı | Video 00:42
Otomobil kağıt toplayıcısına böyle çarptı | Video 12.04.2021 | 17:15
Suç örgütü operasyonunda Peker'in sosyal medya hesaplarını yöneten kişi de yakalandı | Video 03:36
Suç örgütü operasyonunda Peker'in sosyal medya hesaplarını yöneten kişi de yakalandı | Video 12.04.2021 | 16:30
Esra Erol'da flaş yüzleşme! Fatih Bey'in eşi İlknur Hanım'ı kaçırdığı iddia edilen Resul Setdibi canlı yayında
Esra Erol'da flaş yüzleşme! Fatih Bey'in eşi İlknur Hanım'ı kaçırdığı iddia edilen Resul Setdibi canlı yayında 12.04.2021 | 17:27
SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:23
SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 12.04.2021 | 17:17

İstanbul Çekmeköy'de 3 otomobile binen 5 maganda, aralarında husumet bulunan bir şahsın lüks cipine yol üzerinde pusu kurdu. Cipin hem önünü hem arkasını hem de sağ tarafını kapatarak durduran şahıslar araçlarından çıkıp hedeflerindeki kişiye ellerinde bıçak ve sopalarla saldırmaya başladı. 6 kişinin kendisine öldüresiye saldırıp bıçakladığı şahıs kaçmaya çalışırken, şansın cipine takılan saldırganlardan biri de yola düşerek yaralandı. Saldırgan şahıslardan biri de kaçan cipin arkasından silahla birkaç el ateş etti. 5 magandanın 3 otomobille lüks cipe yol üzerinde tuzak kurduğu dehşet anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz gün yaşandı. İddiaya göre bir araya bir araya gelen yaklaşık 5 kişi, önceden aralarında husumet bulunan bir kişiye yol üzerinde kanlı bir tuzak kurma planlarına girişti. Saldırganlar, 3 otomobile binerek saldıracakları kişinin geçeceği yolda tuzak kurdu. Otomobillerden biri yolun sağ tarafında beklemeye başladı. Diğer iki otomobil de saldıracakları kişinin lüks cipinin önünü ve arkasını keserek aracı yol üzerinde durdurdu. Araçlarından inen saldırganlar sopalarla hem lüks cipin camlarına vurdu, hem de cipin kapısını açıp içerideki şahsa saldırdı. O esnada saldırganların otomobiliyle cipin arasında kalan bir vatandaş da gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Öldüresiye saldırıda bıçaklanan cip sürücüsü canını kurtarmak için kaçmaya çalışırken saldırganlardan biri kapısını açtığı cipin içerisine girmeye çalıştı. Cipe binmeye çalışan şahıs cip ilerlediği sırada yola düşerek yaralandı. Saldırganlar yere düşen kişiye yardım etmek için yanına koştu. Saldırının hedefi olmasıyla yaralanan kişi cipiyle hastaneye giderken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Polis tarafından 5 saldırgan şahsın gözaltına alındığı ve olayda kullanılan bir bıçak ile bir silahın ele geçirildiği öğrenildi.


Olaya tanık olan Yusuf Şener, "Bir iki el silah sesi duyduk. Aranda önce sopalı kavga vardı. Tekrar silah sesi geldi. Kaçtılar. Durduğumuza göre birkaç kişi yaralıymış" dedi.


Silahlı sopalı saldırganların lüks cipin önünü keserek saldırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde lüks cipin önünü, arkasını ve sağ tarafını kapatan şahıslar cipi durduruyor. Araçlarından inen saldırganlar cipe ve sürücüye saldırıyor. Cip sürücüsü kaçmaya çalıştığı esnada araca binmeye çalışan saldırganlardan biri de yola düşüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA