İstanbul'da 1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle kapatılırken, anıt çevresine Çevik Kuvvet ekipleri yerleştirildi.
Yaklaşan 1 Mayıs öncesi, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik önlemleri alındı. Gezi Parkı ve Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı ise polis bariyerleriyle kapatıldı. Anıtın olduğu alan yaya trafiğine kapatılırken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipler, anıt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca, Metro giriş çıkışlarında da güvenlik önlemleri artırıldı.