İstanbul’da 12 farklı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video
İstanbul’da ‘Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik’ suçları olmak üzere 12 farklı suçtan aranan şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdi.
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