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İstanbul’da 12 farklı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video

İstanbul’da 12 farklı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video

28.02.2024 | 12:14

İstanbul’da ‘Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik’ suçları olmak üzere 12 farklı suçtan aranan şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik' suçları olmak üzere 12 farklı suçtan aranan ve hakkında 23 yıl 10 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M., Esenler'de yakalandı. Gözaltına alınan şahsın üst aramasında ise sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderdi.

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