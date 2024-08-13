İstanbul’da 12 ilçede elektronik sigara operasyonu: 630 bin yasaklı ürün ele geçirildi | Video
İstanbul’da 12 farklı ilçede düzenlenen operasyonda, Türkiye’de satışı ve kullanımı yasak olan 630 bin 131 elektronik sigara ele geçirildi. Yasaklı ürünler ile bağlantıları tespit edilen 29 şüphelinin yakalandığı ve adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Çok sayıda noktaya aynı anda yapılan baskında 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu ev ve işyerleri ile depo ve araçlarda yapılan aramalarda, piyasa değeri 250 milyon lirayı bulan 630 bin 131 elektronik sigara ve türevleri ele geçirildi. Ülkede satışı ve kullanımı yasaklı ürünlere el konulan operasyonda, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılarak, tutuksuz yargılanmak üzere savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı aktarıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:19
01:29
01:45
Eline geçirdiği tüpü bakkalcıya fırlattı! Dehşet anı kamerada | Video 13.08.2024 | 10:14
01:39
Diyarbakır’da suç örgütüne ‘Abluka’ operasyonu: 26 gözaltı | Video 13.08.2024 | 10:09
01:25
Otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açan şahıs yakalandı | Video 13.08.2024 | 10:06
03:12
Acemi sürücü dükkana böyle daldı, işyeri sahibi isyan etti | Video 13.08.2024 | 09:57
03:03
02:40
00:27
Trafiktekiler şaşkına döndü, ilginç yolculuk kameraya yansıdı | Video 13.08.2024 | 09:37
01:03
Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 13.08.2024 | 09:37
00:32
Bursa'da lüks araç park halinde alev alev yandı | Video 13.08.2024 | 09:37
01:58
Esenyurt'ta direksiyon başındaki arkadaşını vurdu! | Video 13.08.2024 | 08:59
02:40
Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar! Operasyon anları kamerada... 13.08.2024 | 09:22
01:30
Kuyumcuya silahlı saldırı yapanlar yakalandı 13.08.2024 | 09:09
02:09
Manisa'da makilik yangını: 35 dönüm alan zarar gördü | Video 13.08.2024 | 08:47
00:29
Kütahya'da otomobil ile iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 13.08.2024 | 08:47
01:07
'Kuyu-16' operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı 13.08.2024 | 08:46
01:11
01:45
Uşak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı 13.08.2024 | 08:40
00:56
Amanoslar'da meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı 12.08.2024 | 22:41