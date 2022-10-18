İstanbul'da 13 bin 700 sahte deterjan bulundu | Video

İstanbul’da piyasa değeri yaklaşık üç milyon lira olan 13 bin 700 adet sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi'nde "Sahte Deterjan" operasyonu düzenledi. İmal edilen sahte deterjanların depolandığı adreste üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık üç milyon lira olan 13 bin 700 adet sahte deterjan, 258 bin 120 adet içeriği değiştirilmiş ilaç olduğu değerlendirilen hap ve macun ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.