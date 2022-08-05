İstanbul'da 13 firari hükümlü yakalandı | Video

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olarak aranan 13 hükümlü yakalandı.
YAKALANMAMAK İÇİN SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRMİŞLER
Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu suçlardan hapse mahkum edilen ve haklarında toplam 46 yıl 11 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Sürekli yer değiştirerek izlerini kaybettiren kanun kaçaklarının son adresleri tek tek tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından dün operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul'da bir çok adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 13 hükümlü yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Sabaha karşı düzenlenen baskında gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 13 kişi, çıkarıldıkları mahkemede çarptırıldıkları ceza yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi.