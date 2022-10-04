Video Yaşam İstanbul’da 14 yaşındaki genç kızın sır ölümü! 11. kattan aşağıya düştü | Video
İstanbul’da 14 yaşındaki genç kızın sır ölümü! 11. kattan aşağıya düştü | Video

İstanbul’da 14 yaşındaki genç kızın sır ölümü! 11. kattan aşağıya düştü | Video

04.10.2022 | 13:46

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Şişli’de avukat bir babanın 14 yaşındaki kızı, okuldan geldikten sonra kardeşleriyle vakit geçirdiği esnada 11. kattaki dairelerinin penceresinden aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek feci şekilde can veren genç kızın sır ölümü sonrası aile yasa boğulurken, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor. Genç kızın dayısı, “Birden ablasının yüzüne bakmış ve aşağıya düşmüş” dedi.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avukat Kemal Bayrak ve Bahar Duman Bayram'ın 14 yaşındaki kızları Hayrunnisa Bayrak, akşam saatlerinde okuldan evine geldi. Genç kız 11. kattaki dairelerinde kardeşleriyle eğlendiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralandı.

11. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı genç kız ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS KAZAYLA MI YOKSA İNTİHAR MI OLDUĞUNU ARAŞTIRIYOR
Feci ölümün ardından çalışma başlatan polis ekipleri, hem dairede hem de genç kızın düştüğü noktada saatlerce çalışma yaptı. Toplanan deliller emniyete götürülürken, genç kızın kazayla mı yoksa intihar sonucu mu düştüğü araştırılıyor. Öte yandan genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

"BİRDEN ABLASININ YÜZÜNE BAKMIŞ VE AŞAĞIYA DÜŞMÜŞ"
Olayla ilgili konuşan genç kızın dayısı Hasan Bayrak, "Evde herhangi bir sıkıntı yoktu. Okuldan geliyor, üstünü çıkarıyor ve pijamalarını giyiyor. Evde banyo edeceğini söylemiş. Bakıyor ki banyoda arıza var o yüzden yapamıyor ve babamı arayayım demiş. Annesi de 'baban adliyede arama' diyor. O da 'tamam akşamı bekleyeceğim babam gelince tamir etsin öyle girerim' diyor. Ailesiyle, kız kardeşleriyle sohbet etmiş konuşmuşlar, şakalaşmışlar. Herhangi bir sıkıntı yokmuş. Çünkü kendisi neşe dolu bir kızdı. Sonradan ne okuduysa birden ablasının yüzüne bakmış ve aşağıya düşmüş. Sonra ambulans gelmiş hastaneye kaldırılmış. Daha sonrası olay yeri inceleme gelmiş" dedi.

"SANKİ DÜŞMEMİŞ YERDE YATIYOR GİBİYMİŞ"
"Hastaneye gittiğinde nabzı çok düşükmüş, daha ölmemişti" diyen dayı Hasan Bayrak, "Genç kızı yerde görenler ne bir kan ne de başka bir şey görmüş. Sanki düşmemiş yerde yatıyor gibiymiş. Hastanede vefat ediyor ve Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor. Babasına sonradan bildirmişler, duyunca camiinin oradan koşarak gelmiş. Babasının isteği üzerine Adli Tıp Kurumuna gönderildi" ifadelerini kullandı.

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