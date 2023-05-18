İstanbul’da 149 adrese kumar baskını

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Kumar masası ekiplerince kumar oynatıldığı tespit edilen 149 adrese yapılan baskınlarda 157 kişiye adli işlem yapıldı. 710 kişiye ise kumar oynamaktan toplamda 2 milyon 879 bin 50 lira ceza yazıldı.