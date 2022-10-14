İstanbul’da 15 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi | Video

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İstanbul’da son 2 ayda kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 bin 485 elektronik sigara, elektronik sigara likidi ve aparatı ile 24 bin 32 parça cep telefonu aksesuarı ve 4 bine yakın kol saati ele geçirildi. 14 ilçede yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu ifade ediliyor.