İstanbul'da 15 milyon liralık sahte içki operasyonu kamerada | Video
Esenyurt, Pendik ve Arnavutköy'de 3 adrese düzenlenen operasyonlarda satışa hazır bin 500 şişe sahte viski, bin 600 şişe sahte votka, 6 ton şişelenmek için hazırlanmış sahte rakı, 33 ton etil alkol, 2 ton içki aroması, 2 bin 500 adet sahte bandrol, sahte içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, bidon ve alkol ölçüm cihazı gibi çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi sahte içki üretirken suç üstü yakalandı.
SAHTE İÇKİLERİN PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON 362 BİN 750 LİRA OLDUĞU BELİRLENDİ
Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak, Esenyurt, Pendik ve Arnavutköy'de 3 üretim yerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; satışa hazır bin 500 şişe sahte viski, bin 600 şişe sahte votka, 6 ton şişelenmek için hazırlanmış sahte rakı, 33 ton etil alkol, 2 ton içki aroması, 2 bin 500 adet sahte bandrol ve sahte içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, bidon ve alkol ölçüm cihazı gibi çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarla; piyasa değeri 15 milyon 362 bin 750 lira olan sahte içkilerin piyasaya sürülmesi engellenirken, gözaltına alınan 7 şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
ŞİŞELER DEZENFEKTE DE EDİLMEMİŞ
Öte yandan imalathane olarak kullanılan mekanlarda inceleme yapan ekipler; şahısların damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdiklerini, elde ettikleri etil alkolü kullanılmış şişelere dezenfekte etmeden tekrar dolum yaptıklarını, piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak satışa hazır hale getirdiklerini belirledi.
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